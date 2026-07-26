سوريا.. الأمن الداخلي في اللاذقية يعلن تنفيذ عملية ضد خلية إرهابية مسلحة في بلدة فلسقو

12:16 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية مسلحة في بلدة فلسقو، أسفرت عن تحييد عدد من أفرادها، وفق مصدر أمني. اضافة اعلان





وأوضح المصدر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف أي امتدادات أو ارتباطات محتملة للخلية، وملاحقة كل من يثبت تورطه في دعمها أو إسنادها أو التستر على عناصرها.



وتأتي العملية ضمن سلسلة حملات أمنية تنفذها قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية لملاحقة الخلايا المسلحة، حيث أسفرت عمليات سابقة عن توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة ومواد تُستخدم في تنفيذ الهجمات.





