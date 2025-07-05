السبت 2025-07-05 03:17 م
 

سوريا: الاتفاق مع تركيا للمشاركة في إخماد الحرائق بريف اللاذقية

إحدى المناطق التي تضررت جراء الحرائق في اللاذقية
إحدى المناطق التي تضررت جراء الحرائق في اللاذقية
 
السبت، 05-07-2025 01:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، أنه تم الاتفاق مع تركيا للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات ريف محافظة اللاذقية.اضافة اعلان


وأوضح الصالح في تصريح صحفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه عقد اجتماعاً ميدانياً مع الجانب التركي في منطقة “ييلا داغ” الحدودية المجاورة لجبل التركمان، بهدف تنسيق التدخل المشترك والاستجابة لحرائق الغابات في اللاذقية، وتم الاتفاق على مشاركة طائرتي إطفاء مروحيتين صباح السبت، كما دخلت 11 آلية (8 سيارات إطفاء و3 ملاحق تزويد مياه) للمشاركة في عمليات الإخماد.

ووفق الصالح يتم هذا التنسيق بالتعاون بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الخارجية السورية مع الجانب التركي، وذلك لضمان الجاهزية وتبادل المعلومات الميدانية، وتعزيز الاستجابة السريعة.

وتواصل فرق الإطفاء والطوارئ والدفاع المدني السوري العمل للسيطرة على الحرائق التي امتدت لمساحات واسعة في ريف اللاذقية الشمالي ولمنع وصولها إلى مناطق وقرى جديدة، وسط ظروف مناخية قاسية تعرقل جهود الإطفاء، وتُسرّع من انتشار النيران.
 
 
gnews

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