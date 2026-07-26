سوريا .. الاحتلال يستهدف ريف القنيطرة الشمالي بـ4 قذائف مدفعية

وقالت المصادر إن الاستهداف وقع بالقرب من الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل بالتزامن مع تحليق الطيران المسير والاستطلاعي في أجواء المنطقة.
ووفقا للمصادر فقد سقطت القذائف في أراض زراعية ومناطق خالية على أطراف القرية دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية في ممتلكات المواطنين السوريين.
ويندرج التصعيد الاسرائيلي في سياق التوغلات والتجاوزات اليومية التي واظبت اسرائيل على القيام بها ضمن أراضي الجنوب السوري وبالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش إلى سوريا وتأكيده على وحدة وسلامة أراضيها.
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