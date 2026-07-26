الأحد 2026-07-26 04:43 م

سوريا .. الاحتلال يستهدف ريف القنيطرة الشمالي بـ4 قذائف مدفعية

سوريا .. الاحتلال يستهدف ريف القنيطرة الشمالي بـ4 قذائف مدفعية
سوريا .. الاحتلال يستهدف ريف القنيطرة الشمالي بـ4 قذائف مدفعية
 
الأحد، 26-07-2026 02:23 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر في القنيطرة السورية بقيام جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم باستهداف محيط قرية طرنجة الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة بأربع قذائف مدفعية.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن الاستهداف وقع بالقرب من الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل بالتزامن مع تحليق الطيران المسير والاستطلاعي في أجواء المنطقة.

ووفقا للمصادر فقد سقطت القذائف في أراض زراعية ومناطق خالية على أطراف القرية دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية في ممتلكات المواطنين السوريين.

ويندرج التصعيد الاسرائيلي في سياق التوغلات والتجاوزات اليومية التي واظبت اسرائيل على القيام بها ضمن أراضي الجنوب السوري وبالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش إلى سوريا وتأكيده على وحدة وسلامة أراضيها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مصدر إيراني لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات

ل

أخبار محلية الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية حتى 2030

وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

أخبار محلية وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عبّاس يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

سفن في مضيق هرمز

عربي ودولي إعلام إيراني: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري

سيب

فيديو منوع تخيّل أن تشعر بكل مشهد وكأنه يحدث لك… هذا ما يحدث في اليابان

شسثيب

فيديو منوع ردة فعل كلب عند رؤية حصان لأول مرة

البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"



 
 






الأكثر مشاهدة

 