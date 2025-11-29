سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة محاولة استفزازية لجر البلاد إلى مواجهة عسكرية

08:25 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تندرج ضمن محاولات "استفزازية" لجرها إلى مواجهة عسكرية.





ورأى المصطفى أن هذا العدوان يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا، والتي تندرج ضمن محاولات استفزازها لجرها إلى مواجهة عسكرية، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع هذه التهديدات بحزم ومسؤولية، ولن تسمح للاحتلال بفرض أي أمر واقع يستهدف النيل من سيادتها مهما بلغت الأثمان.



وأدانت سوريا اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على البلدة، مؤكدة أنه يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأتي في سياق سياسة منهجية لزعزعة الأوضاع وفرض واقع عدواني بالقوة.

