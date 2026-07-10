سوريا: الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق تتبع لداعش الإرهابي

الوكيل الإخباري- أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، الجمعة، أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهرت انها تتبع لـ "داعش الإرهابي."

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