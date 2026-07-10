سوريا: الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق تتبع لداعش الإرهابي

وقال الدالاتي للتلفزيون السوري الرسمي "التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق... أظهرت تبعيتها لتنظيم داعش"، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية في دمشق وريفها.
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