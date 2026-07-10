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سوريا: الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق تتبع لداعش الإرهابي

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سوريا
 
الجمعة، 10-07-2026 09:23 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، الجمعة، أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهرت انها تتبع لـ "داعش الإرهابي."

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وقال الدالاتي للتلفزيون السوري الرسمي "التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق... أظهرت تبعيتها لتنظيم داعش"، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية في دمشق وريفها.

 
 


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