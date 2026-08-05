سوريا.. الشرع يصل إلى مطار دير الزور الدولي

وتأتي هذه الزيارة عقب استقبال المطار، في وقت سابق اليوم، أول رحلة مدنية داخلية قادمة من دمشق منذ 14 عاما، تلتها أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية قادمة من الكويت، في إطار إعادة تفعيل حركة النقل الجوي وربط محافظة دير الزور مجددًا بشبكة الطيران المحلية والإقليمية.
ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة لقاءات وجولات ميدانية، في حين لم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل البرنامج الكامل للزيارة.
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