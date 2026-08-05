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سوريا.. الشرع يصل إلى مطار دير الزور الدولي

وقال الرئيس أحمد الشرع عبر تقنية الاتصال المرئي: مطار دير الزور تحول من مكان كان يحمل ‏القنابل تلقى على الدور والمساكن والمزارع وتحول إلى أن يكون صلة وصل ما بين الداخل ‏والداخل والعالم الخارجي والداخل
ارشيفية
 
الأربعاء، 05-08-2026 11:16 م

الوكيل الإخباري-   وصلت طائرة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مطار دير الزور الدولي، بالتزامن مع استئناف المطار نشاطه المدني، بعد إعادة تشغيل الرحلات الداخلية والدولية إليه لأول مرة منذ سنوات.

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وقال الرئيس أحمد الشرع عبر تقنية الاتصال المرئي: مطار دير الزور تحول من مكان كان يحمل ‏القنابل تلقى على الدور والمساكن والمزارع وتحول إلى أن يكون صلة وصل ما بين الداخل ‏والداخل والعالم الخارجي والداخل.‏

وتأتي هذه الزيارة عقب استقبال المطار، في وقت سابق اليوم، أول رحلة مدنية داخلية قادمة من دمشق منذ 14 عاما، تلتها أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية قادمة من الكويت، في إطار إعادة تفعيل حركة النقل الجوي وربط محافظة دير الزور مجددًا بشبكة الطيران المحلية والإقليمية.

ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة لقاءات وجولات ميدانية، في حين لم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل البرنامج الكامل للزيارة.

 
 


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