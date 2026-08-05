سوريا.. الشرع يصل إلى مطار دير الزور الدولي

الوكيل الإخباري- وصلت طائرة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مطار دير الزور الدولي، بالتزامن مع استئناف المطار نشاطه المدني، بعد إعادة تشغيل الرحلات الداخلية والدولية إليه لأول مرة منذ سنوات.

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