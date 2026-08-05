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سوريا: الشرع يعيّن أحمد رواد رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار السورية

أحمد الشرع
أحمد الشرع
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:11 م

الوكيل الإخباري-   أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم162 لعام 2026، القاضي بتعيين أحمد رواد محمد بشار رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار السورية.

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ويعد رمضان من الكفاءات الاستثمارية الصاعدة في قطاع الأعمال السوري، حيث شغل منذ كانون الثاني 2026 منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، متوليا مهام تنظيم عمل مجالس الأعمال السورية مع مختلف دول العالم وتعزيز التنسيق بينها بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في جذب الاستثمارات.

 

وسبق لرمضان أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري–التركي منذ تأسيسه رسمياً في آب 2025، حيث ساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا وتعزيز قنوات التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

 
 


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