السبت 2026-07-25 09:46 م

سوريا.. الشرع يقدم التعازي بضحايا حادث طريق دمشق - ديرالزور

الرئيس السوري أحمد الشرع / Gettyimages.ru
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
السبت، 25-07-2026 06:57 م

الوكيل الإخباري-   قدّم الرئيس أحمد الشرع التعازي بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق – دير الزور والذي تسبب بوفاة وإصابة أعداد كبيرة من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين السوريين.

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وقال الشرع، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يتقدم بالتعازي لأسر الضحايا، داعيا بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا أنه وجه بتسخير جميع الإمكانات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، وتأمين الرعاية الطبية للمصابين والوقوف إلى جانب ذوي الضحايا، وختم بالقول: نسأل الله لهم الصبر والسلوان والشفاء للمصابين".

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث في منطقة السخنة على طريق دمشق – دير الزور إلى 35 وفاة و30 إصابة، وفق أحدث حصيلة رسمية.

 
 


gnews

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