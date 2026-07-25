سوريا.. الشرع يقدم التعازي بضحايا حادث طريق دمشق - ديرالزور

الوكيل الإخباري- قدّم الرئيس أحمد الشرع التعازي بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق – دير الزور والذي تسبب بوفاة وإصابة أعداد كبيرة من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين السوريين.

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