سوريا.. العاصفة الثلجية تُفاقم معاناة النازحين في مخيمات إدلب وحلب

العاصفة الثلجية في إدلب وحلب
الوكيل الإخباري-   تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت سوريا قبل أيام في تفاقم الأوضاع الإنسانية بمخيمات النازحين بمحافظتي إدلب وحلب شمال غرب سوريا، حيث أدت لاقتلاع خيام مخيم التوحيد على طريق شمارين.

في ردّ فوري بعد تراكم الثلوج واشتداد حدة البرد، أعلنت محافظة حلب عن تحرك عاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية في منطقة أعزاز لتلبية استغاثات الأهالي وتقديم الدعم الإغاثي العاجل للمتضررين.

 

وفي إدلب، قام المحافظ محمد عبد الرحمن بجولة ميدانية شملت مخيمات كفرلوسين وأطمة شمال المحافظة، إضافة إلى زيارة فرن خبز ومواقع تضرّرت جراء العاصفة، حيث يجري العمل على إصلاح الأضرار وتأمين الخدمات الأساسية.

 

 كما بدأت المحافظة الاستعدادات لإطلاق مشروع إنساني واسع يهدف إلى تجهيز 1000 طن من حطب التدفئة تمهيدًا لتوزيعها على سكان المخيمات في ريف إدلب، في محاولة لتخفيف وطأة البرد القارس خلال فصل الشتاء.

 

من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ السورية أن البلاد ستظل اليوم الخميس، 1 يناير 2026، تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية، مع استمرار الفعاليات الجوية في محافظات إدلب والساحل السوري ومنطقة الجزيرة.

 
 


من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ السورية أن البلاد ستظل اليوم الخميس، 1 يناير 2026، تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية، مع استمرار الفعاليات الجوية في محافظات إدلب والساحل السوري ومنطقة الجزيرة.

سوريا.. العاصفة الثلجية تُفاقم معاناة النازحين في مخيمات إدلب وحلب

