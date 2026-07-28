سوريا.. العثور على رفات أربعة أشخاص في ريف دمشق وتحرك أمني للتحقيق

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر سورية بالعثور على رفات أربعة أشخاص خلال أعمال حفر جرت في المنطقة الواقعة بين بلدتي بالا وحتيتة الجرش في ريف دمشق.

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وبحسب المعلومات المتداولة، وصلت إلى الموقع دوريات تابعة لشرطة مدينة المليحة، برفقة لجنة من الهيئة العامة للمفقودين.