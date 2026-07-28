سوريا.. العثور على رفات أربعة أشخاص في ريف دمشق وتحرك أمني للتحقيق

وتأتي هذه الحادثة في إطار الجهود المستمرة للكشف عن مصير المفقودين في عدد من المناطق السورية.
وفي وقت سابق، عثر على رفات رجل في محيط مزرعة غسان عبود على طريق إدلب – أريحا، بالقرب من حاجز سابق.
وأوضحت وسائل إعلام سورية أن العثور على الرفات جاء خلال أعمال الحفريات وشق الطريق، حيث لم ترد حتى الآن معلومات إضافية حول هوية صاحبها أو ظروف وفاته.
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