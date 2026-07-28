الثلاثاء 2026-07-28 08:34 م

سوريا.. العثور على رفات أربعة أشخاص في ريف دمشق وتحرك أمني للتحقيق

وباشرت الجهات المختصة إجراءات الكشف على الموقع وجمع الأدلة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات وتحديد هوية الرفات وملابسات العثور عليها. وتأتي هذه الحادثة في إطار الجهود المستمرة للكشف عن مصير المفقودين في عد
ارشيفية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 07:41 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر سورية بالعثور على رفات أربعة أشخاص خلال أعمال حفر جرت في المنطقة الواقعة بين بلدتي بالا وحتيتة الجرش في ريف دمشق.

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وبحسب المعلومات المتداولة، وصلت إلى الموقع دوريات تابعة لشرطة مدينة المليحة، برفقة لجنة من الهيئة العامة للمفقودين.

 

وباشرت الجهات المختصة إجراءات الكشف على الموقع وجمع الأدلة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات وتحديد هوية الرفات وملابسات العثور عليها.

وتأتي هذه الحادثة في إطار الجهود المستمرة للكشف عن مصير المفقودين في عدد من المناطق السورية.

وفي وقت سابق، عثر على رفات رجل في محيط مزرعة غسان عبود على طريق إدلب – أريحا، بالقرب من حاجز سابق.

وأوضحت وسائل إعلام سورية أن العثور على الرفات جاء خلال أعمال الحفريات وشق الطريق، حيث لم ترد حتى الآن معلومات إضافية حول هوية صاحبها أو ظروف وفاته.

 

 
 


gnews

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