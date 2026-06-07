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سوريا .. القبض على "أمجد يوسف جديد" متهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة النظام البائد

سوريا .. القبض على "أمجد يوسف جديد" متهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة النظام البائد
سوريا .. القبض على "أمجد يوسف جديد" متهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة النظام البائد
 
الأحد، 07-06-2026 12:55 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم ، أحد قادة المجموعات المسلحة التابعة للنظام البائد، والمطلوب على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد مناطق معارضة خلال السنوات الماضية.اضافة اعلان


وقالت الجهات الأمنية إن عملية القبض جاءت بعد رصد ومتابعة معلومات استخبارية دقيقة أشارت إلى وجود أنشطة مشبوهة وأسلحة مخبأة في أحد المواقع بمنطقة مصياف في ريف حماة، حيث نفذت الوحدات المختصة كميناً محكماً أسفر عن توقيفه.

وبحسب التحقيقات الأولية، يُتهم الموقوف بالمشاركة في العمليات العسكرية التي شهدتها أرياف حمص وحماة عام 2017، إلى جانب ضلوعه في انتهاكات وجرائم ارتكبت خلال تلك الفترة.

كما أقرّ الموقوف، وفق ما أعلنت الجهات المختصة، بحيازته كمية من الأسلحة وإخفائها لدى شخص آخر في منطقة مصياف، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى مواصلة عملياتها لضبط الأسلحة ومصادرتها، وملاحقة المتورطين في القضية.

وأكدت السلطات أن الموقوف أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال فترة النظام السابق، وتقديمهم إلى العدالة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
 
 


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