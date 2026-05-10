سوريا: القبض على اللواء وجيه العبد الله المدير السابق للشؤون العسكرية بالقصر الرئاسي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية، القبض على اللواء وجيه علي العبد الله، الذي شغل سابقا منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية في القصر الرئاسي.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) السبت، إن عملية التوقيف جاءت في إطار عملية أمنية، مشيرة إلى أن العبد الله تولى منصبه بين عامي 2005 و2018.



وأضاف البيان أنه كان من المسؤولين عن تنسيق مهام عسكرية خلال تلك الفترة.





