سوريا: القبض على مسؤول حواجز من النظام السابق متورط باعتقال عشرات الشبان

06:14 م

الوكيل الإخباري- ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص السورية القبض على زياد عاصي، الملقب بـ"أبو مقداد"، المسؤول السابق عن عدد من الحواجز الأمنية في ‏المدينة خلال عهد النظام البائد.‏ اضافة اعلان





‏وأوضح مصدر في وزارة الداخلية السورية أن المقبوض عليه متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز الأمنية التي كان مسؤولاً عنها.‏



وتأتي هذه العملية في إطار جهود قيادة الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين زمن النظام السابق، وتعزيز الأمن ‏والاستقرار.‏



وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت، في الـ 19 من الشهر الحالي، القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم، على خلفية تورطه في ‏جرائم حرب بحق المدنيين خلال ‏فترة حكم النظام السابق، إضافة إلى مشاركته في نشاطات تخريبية استهدفت القوات الأمنية.‏





