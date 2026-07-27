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سوريا: القبض على مسؤول حواجز من النظام السابق متورط باعتقال عشرات الشبان

علم سوريا
علم سوريا
 
الإثنين، 27-07-2026 06:14 م
الوكيل الإخباري-   ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص السورية القبض على زياد عاصي، الملقب بـ"أبو مقداد"، المسؤول السابق عن عدد من الحواجز الأمنية في ‏المدينة خلال عهد النظام البائد.‏اضافة اعلان


‏وأوضح مصدر في وزارة الداخلية السورية أن المقبوض عليه متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز الأمنية التي كان مسؤولاً عنها.‏

وتأتي هذه العملية في إطار جهود قيادة الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين زمن النظام السابق، وتعزيز الأمن ‏والاستقرار.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت، في الـ 19 من الشهر الحالي، القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم، على خلفية تورطه في ‏جرائم حرب بحق المدنيين خلال ‏فترة حكم النظام السابق، إضافة إلى مشاركته في نشاطات تخريبية استهدفت القوات الأمنية.‏
 
 


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