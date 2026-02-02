سوريا: القبض على منفذي هجمات مطار المزة والأسلحة تعود لحزب الله

وذكرت وزارة الداخلية أن وحدات الأمن قبضت على جميع أفراد هذه المجموعة التي قالت إنها نفذت هجمات عدة على المطار في الأشهر الماضية بعد مراقبة مواقع الإطلاق المشتبه بها في مناطق عدة من العاصمة.
وأضافت الوزارة أن الأسلحة المستخدمة في الهجمات مصدرها جماعة حزب الله حليفة الرئيس السابق بشار الأسد. وكان للجماعة في السابق وجود عسكري كبير في أنحاء سوريا لدعم قوات الحكومة.
وجاء في بيان الوزارة أن "هذه العمليات جاءت عقب رصد وتتبع ميدانيين مستمرين لمناطق انطلاق الصواريخ في كل من منطقتي داريا وكفر سوسة".
وقال البيان إن الجهود الأمنية أفضت "إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولا إلى الكشف عن باقي أفراد الخلية، وعلى إثر ذلك، نُفِّذت عدة مداهمات أمنية، أُلقي القبض خلالها على جميع المتورطين، وضبط عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية".
ونفى حزب الله هذه الاتهامات قائلا إنه لا نشاط له داخل سوريا أو صلات بأي جماعة هناك.
