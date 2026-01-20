الثلاثاء 2026-01-20 05:58 ص

سوريا: القبض على 81 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي فروا من سجن الشدادي

أفراد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري
أفراد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري
 
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الداخلية السورية، ليل الاثنين – الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على 81 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي من الذين فروا من سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، أن وحدات من الجيش السوري ووحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السورية، دخلت مدينة الشدادي، لملاحقة 120 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا قد فروا من داخل سجن خاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضافت أن الوحدات المختصة باشرت فور دخولها بتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل المدينة ومحيطها، بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار.

وكان نائب محافظ دير الزور بدري المصلوخ أكّد لـ"المملكة"، الاثنين، أن "قسد" أفرجت عن بعض أفراد تنظيم "داعش" الإرهابية من سجن الشدادي، الذي يقع في منطقة حدودية بين محافظتي الحسكة ودير الزور.
 
 


