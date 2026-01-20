سوريا: القبض على 81 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي فروا من سجن الشدادي

وأوضحت الوزارة، أن وحدات من الجيش السوري ووحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السورية، دخلت مدينة الشدادي، لملاحقة 120 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا قد فروا من داخل سجن خاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضافت أن الوحدات المختصة باشرت فور دخولها بتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل المدينة ومحيطها، بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار.
وكان نائب محافظ دير الزور بدري المصلوخ أكّد لـ"المملكة"، الاثنين، أن "قسد" أفرجت عن بعض أفراد تنظيم "داعش" الإرهابية من سجن الشدادي، الذي يقع في منطقة حدودية بين محافظتي الحسكة ودير الزور.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل في سوريا
-
الكرملين: بوتين تلقى دعوة للمشاركة بمجلس السلام في غزة
-
بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي
-
الاتحاد الأوروبي: قمة استثنائية الخميس لبحث الرد على تهديدات ترمب
-
ترامب لرئيس وزراء النرويج: العالم غير آمن طالما أن الولايات المتحدة لا تسيطر على غرينلاند
-
سوريا.. محافظة دير الزور يطالب الموظفين بالمناطق المحررة البقاء في عملهم
-
الكرملين: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام"
-
إسرائيل تهاجم أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان