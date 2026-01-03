سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية انطلقت من منطقة تل الأحمر الغربي، وتوجهت نحو قرية عين الزيوان، حيث أقامت حاجزًا على المدخل الغربي للقرية، على الطريق الواصل بينها وبين قرية كودنة.
وأضافت الوكالة أن توغلًا آخر سُجّل في وقت سابق اليوم (السبت) في قريتي عين القاضي وبريقة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار ما وصفته بـ"السياسات العدوانية" الإسرائيلية و"خرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974".
وأكدت سوريا، وفق "سانا"، مطالبتها المستمرة بانسحاب إسرائيل من أراضيها، معتبرة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري "باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني"، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وردع هذه الممارسات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقتا ريف القنيطرة ودرعا توغلات إسرائيلية متكررة، توصف بأنها شبه يومية، منذ سقوط نظام بشار الأسد.
سكاي نيوز
