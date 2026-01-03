السبت 2026-01-03 05:21 م

سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة

سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة
سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة
السبت، 03-01-2026 04:39 م
الوكيل الإخباري- توغلت القوات الإسرائيلية، السبت، مجددًا في عدد من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية سورية.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية انطلقت من منطقة تل الأحمر الغربي، وتوجهت نحو قرية عين الزيوان، حيث أقامت حاجزًا على المدخل الغربي للقرية، على الطريق الواصل بينها وبين قرية كودنة.

وأضافت الوكالة أن توغلًا آخر سُجّل في وقت سابق اليوم (السبت) في قريتي عين القاضي وبريقة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار ما وصفته بـ"السياسات العدوانية" الإسرائيلية و"خرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974".

وأكدت سوريا، وفق "سانا"، مطالبتها المستمرة بانسحاب إسرائيل من أراضيها، معتبرة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري "باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني"، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وردع هذه الممارسات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقتا ريف القنيطرة ودرعا توغلات إسرائيلية متكررة، توصف بأنها شبه يومية، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته

عربي ودولي تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته

إدانات دولية واسعة عقب الضربة الأميركية على فنزويلا

عربي ودولي إدانات دولية واسعة عقب الضربة الأميركية على فنزويلا

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة

عربي ودولي سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة

بيان صادر عن جامعة الدول العربية

عربي ودولي بيان صادر عن جامعة الدول العربية

ل

أخبار محلية الترخيص المتنقل المسائي في برقش غدا

ل

أخبار محلية مركز تدريب "تجارة إربد" يؤهل ألف شاب للعمل في 2025

ب

أخبار محلية ورشة تدريبية في جرش حول التغير المناخي



 






الأكثر مشاهدة