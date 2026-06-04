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سوريا .. اللاذقية تمد يد العون إلى دير الزور عبر حملة إغاثية واسعة

سوريا .. اللاذقية تمد يد العون إلى دير الزور عبر حملة إغاثية واسعة
سوريا .. اللاذقية تمد يد العون إلى دير الزور عبر حملة إغاثية واسعة
 
الخميس، 04-06-2026 03:35 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت محافظة اللاذقية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، وبمشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، حملة إنسانية لدعم الأسر المتضررة في محافظة دير الزور جراء الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.اضافة اعلان


وتهدف الحملة إلى جمع المساعدات الإغاثية والمواد الأساسية وتقديمها للأسر المتضررة في دير الزور، في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتضامن بين المحافظات السورية، والتخفيف من الآثار الإنسانية التي خلفتها الظروف الطارئة.

وأوضح عضو المكتب الإغاثي في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية، علي سنكري، في تصريح اليوم الخميس، أن المديرية أطلقت حملة تبرعات على مستوى المحافظة لمساندة أهالي دير الزور، بالتنسيق مع الجمعيات والفعاليات الأهلية والمنظمات الخيرية، بهدف جمع المساعدات وتجهيزها في مستودع موحد قبل إرسالها ضمن قافلة إغاثية باسم محافظة اللاذقية.

وأشار سنكري إلى أن المديرية تعمل على مدار الساعة لاستقبال التبرعات وتقديم التسهيلات اللازمة للجمعيات والمبادرات السورية والأهلية الراغبة بالمشاركة، مبيناً أن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تجهيز المساعدات تمهيداً لانطلاق القافلة الإغاثية خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، أكدت مسؤولة الحماية في جمعية "أيادينا"، مرح العبسي، في تصريح مماثل، أن الجمعية بادرت إلى المشاركة في الحملة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود الجمعيات والمنظمات والأفراد لدعم المتضررين والتخفيف من معاناتهم.

وأشارت العبسي إلى أن الوقوف إلى جانب أهالي محافظة دير الزور واجب وطني وإنساني، مؤكدة أن دير الزور جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن التكاتف بين أبناء الوطن يسهم في تجاوز آثار هذه الظروف الصعبة.

وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من مختلف الجهات الأهلية والخيرية في المحافظة، حيث جرى تنظيم عمليات جمع التبرعات وتجهيز المساعدات تمهيداً لإرسالها إلى المناطق المتضررة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للأهالي.

وتعرضت مناطق في محافظة دير الزور خلال الأيام الماضية لأضرار وخسائر مادية نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ما استدعى إطلاق مبادرات وحملات إغاثية من مختلف المحافظات السورية لدعم الأسر المتضررة وتأمين احتياجاتها الأساسية، في إطار الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى الاستجابة السريعة للظروف الطارئة.
 
 


gnews

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