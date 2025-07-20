الأحد 2025-07-20 12:40 م
 

سوريا.. الهدوء يخيم على السويداء وبدء تسيير قوافل مساعدات إلى المحافظة

قافلة مساعدات إنسانية تنطلق من دمشق باتجاه السويداء
قافلة مساعدات إنسانية تنطلق من دمشق باتجاه السويداء
 
الأحد، 20-07-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري-   خيم الهدوء على محافظة السويداء جنوب سوريا بعد الإعلان أمس عن وقف إطلاق النار بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، فيما انطلقت صباح اليوم قوافل مساعدات سيّرتها دمشق إلى المحافظة.

اضافة اعلان

 

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي في السويداء أن حالة من الهدوء تخيم على المدينة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة والدامية التي راح ضحيتها المئات.

 

وتحدثت منصات إخبارية في السويداء عن سماع أصوات إطلاق للنار، وتصاعد أعمدة من الدخان في أحد مناطق مدينة شهبا غربي المحافظة على طريق دمشق.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فلفل

فيديو منوع الفلفل الاخضر البارد لعلاج فقر الدم أو نقص الحديد !

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين "الكونغو الديمقراطية" و"نهر الكونغو" برعاية قطرية

فل

فيديو منوع هكذا تتم عملية زراعة الشعر عن قرب

فلف

فيديو منوع التصرف السليم اذا علق مثبت السرعة في سيارتك

بلدية الرصيفة

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الرصيفة: نواجه تحديا بيئيا كبيرا

ل

فيديو منوع هكذا تُباع بعض الحلويات في تايلاند

غغاغف

فيديو منوع عائلة يحتفلون بتقاعد والدهم بهذه الطريقة المؤثرة

فا

فيديو منوع مقطع متداول لممثل سوري شارك بمسلسل باب الحارة وهو ينام بالطريق ويبيع الحلوى



 
 





الأكثر مشاهدة