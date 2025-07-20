سوريا.. الهدوء يخيم على السويداء وبدء تسيير قوافل مساعدات إلى المحافظة

الوكيل الإخباري- خيم الهدوء على محافظة السويداء جنوب سوريا بعد الإعلان أمس عن وقف إطلاق النار بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، فيما انطلقت صباح اليوم قوافل مساعدات سيّرتها دمشق إلى المحافظة.

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وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي في السويداء أن حالة من الهدوء تخيم على المدينة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة والدامية التي راح ضحيتها المئات.