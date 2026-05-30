سوريا .. الهيئة الوطنية للمفقودين تصدر بيانًا حول مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي

06:32 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، يوم السبت، التوصل إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني بوفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي. اضافة اعلان





وأكدت الهيئة أن النتائج التي تم التوصل إليها تستند إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة التي خضعت للمراجعة والتقييم وفق الأصول المهنية المعتمدة، مشيرة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودها لا تزال مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأوضحت أن العائلة أُبلغت بالنتائج قبل الإعلان عنها، وفق إجراءات تراعي الجوانب الإنسانية والنفسية وحق الأسرة في المعرفة، مع التأكيد على احترام خصوصية الأهل وحماية مشاعرهم في هذه المرحلة الحساسة.



وشددت الهيئة على أن القضية حظيت بمتابعة خاصة نظرًا لحساسيتها الإنسانية وارتباطها بأطفال فُقدوا منذ سنوات، مؤكدة أنها لن تنشر أي تفاصيل أو مواد من شأنها المساس بكرامة الضحايا أو خصوصية ذويهم.



ودعت الهيئة وسائل الإعلام ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية عند تناول القضية، والابتعاد عن تداول المعلومات غير المؤكدة أو أي محتوى قد يسبب أذى إضافيًا للعائلة.



وجددت الهيئة الوطنية للمفقودين التزامها بمواصلة العمل للكشف عن مصير جميع المفقودين في سوريا، مؤكدة أن حق العائلات في معرفة الحقيقة سيبقى في صلب أولوياتها، إلى جانب السعي لحفظ كرامة الضحايا وإنصاف ذويهم.



يُذكر أن رانيا العباسي وُلدت عام 1970، وهي طبيبة أسنان سورية وبطلة عربية ودولية في الشطرنج، وبطلة سوريا عدة مرات. اختفت قسرًا على يد المخابرات العسكرية السورية إبان حكم بشار الأسد، مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة عام 2013. ولم يُعرف مكان اعتقالهم أو احتجازهم، وانقطعت المعلومات عنهم منذ اختفائهم.





