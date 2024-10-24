 
الخميس 2024-10-24 09:19 ص
 

سوريا.. انفجارات تهزّ العاصمة دمشق

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 07:36 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت منذ قليل في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".


ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 03:40 فجر اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري ومن اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص، ما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية".


من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "القصف الإسرائيلي خلّف خسائر بشرية"، من دون أن يعطي أي حصيلة محددة.


ومنذ العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله.

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الخليل

الطفل نوار ماهر العبداللات

أخبار محلية وفاة طالب بالصف السادس في عمّان

تعبيرية

عربي ودولي بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من 31 أكتوبر في هذا البلد !

منزل مدمر بفعل القصف الإسرائيلي

فلسطين استشهاد أم وطفلها في قصف الاحتلال على مخيم جباليا

ا

عربي ودولي البنتاغون يبدي قلقه بشأن تقارير حول استهداف إسرائيل الجيش اللبناني

تعبيرية

منوعات متى يبدأ شهر رمضان 2025؟

أفراد من الجيش اللبناني

عربي ودولي استشهاد 3 أفراد بالجيش اللبناني بقصف إسرائيلي في الجنوب

حقل نفطي

أسواق ومال باكستان بصدد زيادة وارداتها النفطية من روسيا



 


الأكثر مشاهدة