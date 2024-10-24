سوريا.. انفجارات تهزّ العاصمة دمشق

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

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وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت منذ قليل في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 03:40 فجر اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري ومن اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص، ما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية".



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "القصف الإسرائيلي خلّف خسائر بشرية"، من دون أن يعطي أي حصيلة محددة.



ومنذ العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله.