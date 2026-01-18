سوريا.. انقطاع المياه عن الرقة بشكل كامل بعد تفجير "قسد" الأنابيب المغذية للمدينة

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مياه الشرب انقطعت كليا عن مدينة الرقة إثر تفجير "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) للأنابيب الرئيسية التي تزوّد المدينة بالمياه.

اضافة اعلان

وأوضح مراسل الوكالة أن قوات "قسد" فجرت الجسر القديم الممتد فوق نهر الفرات في الرقة، ما أدّى إلى تدمير خطوط المياه الممتدة عليه.