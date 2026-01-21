سوريا .. تأجيل بدء العام الدراسي لجميع الطلبة حتى الأول من شباط

وقالت الوزارة في قرارها إن هذا الإجراء يأتي حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتوحيد انطلاقة الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات السورية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الإداري والتربوي في المدارس.
ويشمل القرار جميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة بمختلف مراحلها التعليمية، مؤكدة أن الإدارات المدرسية مطالبة بالالتزام بمواعيد الدوام المحددة، واتخاذ ما يلزم لضمان حسن سير العملية التعليمية مع بدء الفصل الثاني.
-
أخبار متعلقة
-
عودة الحديث عن جثة "آخر رهينة".. حماس تعلّق بعد تصريح ترامب
-
إعلام سوري يعلن وفاة أحد أفراد عائلة الأسد
-
مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام
-
خلاف حاد بين ترامب وماكرون يتصاعد إلى السخرية العلنية ومواجهة مفتوحة
-
السويد والنرويج ترفضان الانضمام لمجلس السلام
-
الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة
-
صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة
-
إعادة تشغيل محطة نووية يابانية هي الأكبر في العالم لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما