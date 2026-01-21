الأربعاء 2026-01-21 04:12 م

سوريا .. تأجيل بدء العام الدراسي لجميع الطلبة حتى الأول من شباط

الأربعاء، 21-01-2026 03:49 م
الوكيل الإخباري-   قررت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية تمديد العطلة الانتصافية للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس العامة والخاصة التابعة لها، حتى تاريخ 31 كانون الثاني 2026 ضمناً، على أن يبدأ الدوام الرسمي للفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق الأول من شباط 2026.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في قرارها إن هذا الإجراء يأتي حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتوحيد انطلاقة الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات السورية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الإداري والتربوي في المدارس.

ويشمل القرار جميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة بمختلف مراحلها التعليمية، مؤكدة أن الإدارات المدرسية مطالبة بالالتزام بمواعيد الدوام المحددة، واتخاذ ما يلزم لضمان حسن سير العملية التعليمية مع بدء الفصل الثاني.
 
 


