الأربعاء 2025-04-30 10:29 م
 

سوريا تؤكد رفضها القاطع جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية

دمشق
دمشق
 
الأربعاء، 30-04-2025 08:30 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، رفض سوريا القاطع جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.اضافة اعلان


واعتبرت الوزارة، في بيان، الدعوات الأخيرة التي أطلقتها "جماعات خارجة عن القانون، شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى حماية دولية، دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل".

وأضافت أن هذه المناشدات تأتي من أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة واضحة لتدويل وضع يجب أن يُعالج حصراً ضمن مؤسسات الدولة السورية.

واعتبرت أن هذه الأفعال تمثل تهديدا مباشرا لوحدة سوريا، وتقوض الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار فيها.
 
gnews

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