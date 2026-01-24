سوريا تبدأ استخراج النفط من حقول سيطرت عليها الحكومة مؤخرا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" السبت، نقلا عن مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد، قوله إن الفرق الفنية في الشركة باشرت عمليات استخراج النفط من الحقول المحررة حديثا ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل.
