السبت 2026-01-24 08:17 م

سوريا تبدأ استخراج النفط من حقول سيطرت عليها الحكومة مؤخرا

علم سوريا.
سوريا
 
السبت، 24-01-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري-   بدأت الشركة السورية للبترول، استخراج النفط من حقول سيطرت عليها الحكومة في الآونة الأخيرة ونقل الإنتاج إلى مصفاتي حمص وبانياس.

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" السبت، نقلا عن مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد، قوله إن الفرق الفنية في الشركة باشرت عمليات استخراج النفط من الحقول المحررة حديثا ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل.

 
 


