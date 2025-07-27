سوريا تتجه لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع

وأضاف الأحمد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، أن انتخابات مجلس الشعب من المتوقّع أن تُجرى في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول.
وتابع: "تم إطلاع الرئيس الشرع على أهم التعديلات التي أُقرّت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
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