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سوريا تتجه لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع

سوريا تتجه لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع
سوريا تتجه لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الإدارة الجديدة
 
الأحد، 27-07-2025 07:13 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، محمد طه الأحمد، إنه من المتوقّع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في سبتمبر/أيلول المقبل.اضافة اعلان


وأضاف الأحمد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، أن انتخابات مجلس الشعب من المتوقّع أن تُجرى في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول.

وتابع: "تم إطلاع الرئيس الشرع على أهم التعديلات التي أُقرّت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
 
 
gnews

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