سوريا تتجه لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع

07:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739859 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، محمد طه الأحمد، إنه من المتوقّع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في سبتمبر/أيلول المقبل. اضافة اعلان





وأضاف الأحمد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، أن انتخابات مجلس الشعب من المتوقّع أن تُجرى في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول.



وتابع: "تم إطلاع الرئيس الشرع على أهم التعديلات التي أُقرّت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".