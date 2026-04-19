سوريا تتهم حزب الله بالوقوف خلف مخطط لإطلاق صواريخ "خارج الحدود"

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات السورية الأحد إحباط مخطط يهدف الى إطلاق صواريخ "خارج الحدود"، متهمة خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني بالوقوف خلفه.





ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله "إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة" بالحزب المدعوم من إيران.



وأوضح أن الخلية "كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود بهدف زعزعة الاستقرار"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حول مكان العملية التي نفذتها الاستخبارات العامة والأمن الداخلي.



وكانت الداخلية السورية أعلنت الاسبوع الماضي توقيف خمسة أشخاص قالت إنهم خططوا لاستهداف شخصية دينية في دمشق، وأن التحقيقات أظهرت صلتهم بالحزب.





