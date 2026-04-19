سوريا تتهم حزب الله بالوقوف خلف مخطط لإطلاق صواريخ "خارج الحدود"

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات السورية الأحد إحباط مخطط يهدف الى إطلاق صواريخ "خارج الحدود"، متهمة خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني بالوقوف خلفه.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله "إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة" بالحزب المدعوم من إيران.

وأوضح أن الخلية "كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود بهدف زعزعة الاستقرار"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حول مكان العملية التي نفذتها الاستخبارات العامة والأمن الداخلي.

وكانت الداخلية السورية أعلنت الاسبوع الماضي توقيف خمسة أشخاص قالت إنهم خططوا لاستهداف شخصية دينية في دمشق، وأن التحقيقات أظهرت صلتهم بالحزب.
 
 


رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي خلال استقباله في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً عراقياً

أخبار محلية الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات

إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

عربي ودولي إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

سامسونج تنال شهادات جديدة من TÜV Rheinland عن منتجاتها لعام 2026 من شاشات Micro RGB وOLED وMini LED وأجهزة الصوت ومنتجات أخرى

أخبار الشركات سامسونج تنال شهادات جديدة من TÜV Rheinland عن منتجاتها لعام 2026 من شاشات Micro RGB وOLED وMini LED وأجهزة الصوت ومنتجات أخرى

إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ

عربي ودولي قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ

ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟ معلومات تشرح

طب وصحة ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟



 
 






