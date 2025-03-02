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سوريا: تجدد الاشتباكات بين الأمن ومجموعات مسلحة في مدينة جرمانا

عناصر الأمن في سوريا
عناصر الأمن في سوريا
الأحد، 02-03-2025 02:10 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد "تلفزيون سوريا" بتجدد الاشتباكات بين الأمن العام ومجموعات مسلحة في مدينة جرمانا بريف دمشق، مساء السبت، وسط توتر يسود المنطقة منذ أمس الجمعة.

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وذكر "تلفزيون سوريا" أن اشتباكات متقطعة اندلعت في محيط المدينة، لافتا إلى أن هذا التوتر هو امتداد للأحداث التي شهدتها جرمانا الليلة الماضية. 

ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصادر ، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مسلح وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وقالت المصادر إن المدينة تشهد هدوء حذرا بالتزامن مع مساع لتطويق التوترات في المنطقة.

وتعود بداية هذه الاشتباكات، إلى توترات أمنية شهدتها مدينة جرمانا  بعد قيام حاجز تابع لـ"لواء درع جرمانا" بالاعتداء على مجموعة من عناصر الجيش السوري، ما أدى إلى مقتل أحدهم، ثم تطويق المخفر وإجبار عناصر الشرطة على مغادرة المدينة، وفق ما قالت السلطات السورية.

وصرح مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان، بأنه في أثناء دخول عناصر من وزارة الدفاع السورية إلى المدينة لزيارة أقاربهم، تم إيقافهم عند حاجز تابع لما يُعرف باسم "درع جرمانا" ومنعهم من دخول المدينة بأسلحتهم.، لافتا إلى أنه بعد تسليم الأسلحة لعناصر الحاجز، تعرض عناصر الجيش السوري للضرب والإهانة، قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر على الفور، في حين أُصيب آخر وتم أسره من قِبل عناصر الحاجز.

 
gnews

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