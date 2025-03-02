سوريا: تجدد الاشتباكات بين الأمن ومجموعات مسلحة في مدينة جرمانا

الوكيل الإخباري- أفاد "تلفزيون سوريا" بتجدد الاشتباكات بين الأمن العام ومجموعات مسلحة في مدينة جرمانا بريف دمشق، مساء السبت، وسط توتر يسود المنطقة منذ أمس الجمعة.



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