سوريا: تجدد الاشتباكات بين الأمن ومجموعات مسلحة في مدينة جرمانا

ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصادر ، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مسلح وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وقالت المصادر إن المدينة تشهد هدوء حذرا بالتزامن مع مساع لتطويق التوترات في المنطقة.
وتعود بداية هذه الاشتباكات، إلى توترات أمنية شهدتها مدينة جرمانا بعد قيام حاجز تابع لـ"لواء درع جرمانا" بالاعتداء على مجموعة من عناصر الجيش السوري، ما أدى إلى مقتل أحدهم، ثم تطويق المخفر وإجبار عناصر الشرطة على مغادرة المدينة، وفق ما قالت السلطات السورية.
وصرح مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان، بأنه في أثناء دخول عناصر من وزارة الدفاع السورية إلى المدينة لزيارة أقاربهم، تم إيقافهم عند حاجز تابع لما يُعرف باسم "درع جرمانا" ومنعهم من دخول المدينة بأسلحتهم.، لافتا إلى أنه بعد تسليم الأسلحة لعناصر الحاجز، تعرض عناصر الجيش السوري للضرب والإهانة، قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر على الفور، في حين أُصيب آخر وتم أسره من قِبل عناصر الحاجز.
-
أخبار متعلقة
-
نائب وزير الدفاع الروسي يزور إفريقيا الوسطى
-
والتز: الوفد الأوكراني كان يبكي بعد المشاجرة
-
ماكرون لا يستبعد استئناف الحوار مع بوتين
-
الدفاع الروسية تعلن تصفية مرتزقة أجانب في صفوف القوات الأوكرانية
-
روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على خط نقل الغاز إلى أوروبا
-
نتنياهو يوعز لجيش الاحتلال بحماية سكان جرمانا جنوب دمشق
-
ستارمر يستقبل زيلينسكي في لندن
-
عون يهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان