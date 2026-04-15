سوريا: تحميل شحنات النفط العراقي تمهيدا لتصديره عبر ميناء بانياس

الأربعاء، 15-04-2026 09:18 م

الوكيل الإخباري-   بدأت سوريا الأربعاء، تحميل أول شحنة من الفيول العراقي عبر مصفاة بانياس تمهيدا لتصديرها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي ومراسل لوكالة فرانس برس، بعد تعذّر تصدير العراق الجزء الأكبر من المحروقات على وقع الحرب في الشرق الأوسط.

ومع تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، توقفت صادرات العراق عبر المضيق، وبدأت خزانات النفط تمتلئ بسرعة، مما أرغم السلطات على وقف الإنتاج إلى حد كبير. وأعلن العراق مطلع نيسان/أبريل بدء نقل النفط بصهاريج عبر سوريا؛ تمهيدا لتصديرها عبر مسارات بديلة.

 
 


