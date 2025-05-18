الأحد 2025-05-18 09:14 ص
 

سوريا.. تداول فيديو للرئيس أحمد الشرع يتجول بسيارته بالعاصمة دمشق

ا
أرشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 07:58 ص

الوكيل الإخباري-  نشرت صحيفة "الوطن" السورية مساء أمس السبت، مقطع فيديو للرئيس أحمد الشرع يتجول بسيارته في شوارع الشعلان بالعاصمة دمشق.

وظهر في المقطع المتداول الرئيس الشرع على متن سيارة رباعية الدفع وسط حماية أمنية.

اضافة اعلان

 


ويسمع في الفيديو صوت الزغاريد وأهازيج ترحيب الأشخاص الحاضرين لحظة مرور الشرع بالمنطقة.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

326

منوعات قتيل بانفجار عبوة ناسفة خارج عيادة في ولاية كاليفورنيا - صور

مكنك

فن ومشاهير إليسا تثير قلق جمهورها .. هل المرض غير ملامحها؟ فيديو

ل

شؤون برلمانية جدول أعمال وأنشطة اللجان والكتل النيابية اليوم الأحد

ب

أخبار محلية 4 إصابات في 3 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

ف

أخبار محلية لجنة تسعير الأدوية تجتمع اليوم لتخفيض حزمة دوائية جديدة

ا

عربي ودولي سوريا.. تداول فيديو للرئيس أحمد الشرع يتجول بسيارته بالعاصمة دمشق

ل

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 18-5-2025



 
 





الأكثر مشاهدة