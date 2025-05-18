سوريا.. تداول فيديو للرئيس أحمد الشرع يتجول بسيارته بالعاصمة دمشق

الوكيل الإخباري- نشرت صحيفة "الوطن" السورية مساء أمس السبت، مقطع فيديو للرئيس أحمد الشرع يتجول بسيارته في شوارع الشعلان بالعاصمة دمشق.



وظهر في المقطع المتداول الرئيس الشرع على متن سيارة رباعية الدفع وسط حماية أمنية.

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ويسمع في الفيديو صوت الزغاريد وأهازيج ترحيب الأشخاص الحاضرين لحظة مرور الشرع بالمنطقة.