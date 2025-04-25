سوريا تدعو مجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها

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الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة، مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط" على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، وذلك في أول كلمة له في الأمم المتحدة. اضافة اعلان





وقال الشيباني خلال كلمة له في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط يبحث خلاله الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، "نطلب من مجلسكم الكريم ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا"، معتبرا أن "العدوان" الاسرائيلي "المستمر" على بلاده "يقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما". وأضاف "أعلنا مرارا التزامنا بأن سوريا لن تشكل تهديدا لأي دول (في) المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل".



وأضاف أنّ سوريا تنسق مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية، كما نتعاون بفعالية من أجل حل ملف الأسلحة الكيماوية.



وأشار إلى أن بعض الأشخاص من النظام السابق حاولوا إشعال حرب أهلية في سوريا من خلال الأحداث التي وقعت في الساحل السوري، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث، وشكلت الحكومة السوري لجنة تحقيق



ولفت الشيباني إلى أن سوريا وحدت "الفصائل العسكرية وأنهت حقبة الفصائلية"، مبينا أن سوريا ستعلن عن هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين.