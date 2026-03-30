سوريا تسعى لاستثمارات بقيمة مليار دولار في الاتصالات

الوكيل الإخباري- تسعى سوريا إلى جذب مستثمرين أجانب ضمن خطة بقيمة مليار دولار لتحديث تغطية شبكات الهاتف المحمول وتطوير خدمات البريد في إطار جهود إعادة الإعمار.

ووفقا لمسؤولين في وزارة الاتصالات السورية، يجري العمل على تأمين نحو 500 مليون دولار لإعادة إحياء مؤسسة البريد السوري، حيث أبدت كل من هيئة البريد الإيطالية، وتحالف يضم البريد الفرنسي وشركة الشحن الفرنسية، اهتمامها بالمشروع.

كما تدرس مؤسسات البريد الحكومية في عدد من الدول العربية فرص الاستثمار بشكل منفصل، بحسب المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لخصوصية المناقشات.

 
 


