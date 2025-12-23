سوريا: تصعيد قسد محاولة لإفشال اتفاق 10 آذار ومستعدون لكل السيناريوهات

وقال البابا، في تصريحات متلفزة، إن تصعيد قسد «يندرج ضمن محاولاتها المتكررة لإفشال اتفاق 10 آذار الموقّع مع الدولة السورية»، مشددًا على أن الدولة السورية مستعدة لكل السيناريوهات، وتواصل العمل على حماية السوريين وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق.
وأوضح أن الاعتداءات بدأت عقب رصد الجيش السوري «نشاطًا عدوانيًا مشبوهًا» من نقاط قسد باتجاه مواقعه، حيث تم التعامل مع التهديد وإفشاله، لتقوم بعدها قسد بسحب عناصرها من الحواجز المشتركة وفتح النار بشكل مباشر على قوى الأمن الداخلي، ما أسفر عن إصابة عنصرين بجروح.
وأشار إلى أن قسد وسّعت نطاق استهدافها لأحياء عدة من حلب، إضافة إلى مستشفى الرازي، ما استدعى ردًا مباشرًا من الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي على مصادر النيران، وتحديدًا في منطقة السكن الشبابي التي تضم تجمعات عسكرية ومستودعات وغرف عمليات تابعة لقسد، إذ أسفر الرد عن مقتل أكثر من 13 عنصرًا من قسد، بينهم قيادي بارز.
وبيّن أن الدولة السورية لا تزال ملتزمة باتفاق 10 آذار، وتوثّق الخروقات المتكررة من قبل قسد وتقدمها إلى الأطراف الدولية الضامنة، مشددًا على أن هذه الاعتداءات لن تثني سوريا عن التزامها بالحلول السلمية والحوار السوري – السوري.
ولفت البابا إلى أن «قسد تعيش حالة من التخبط نتيجة فشلها في فرض واقع ميداني جديد، وتعويلها على رفع مستواها العسكري من جهة، وعلى دعم خارجي معادٍ للدولة السورية من جهة أخرى»، مؤكدًا أن عامل الوقت يعمل لصالح الدولة التي تواصل تعزيز شرعيتها السياسية، كما ظهر في رفع العقوبات عن الشعب السوري، وفي التفاعل الشعبي الواسع مع جهود الإعمار.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة تحمل اسمه
-
البنتاغون: الصين تُسرّع تحديث ترسانتها النووية بوتيرة غير مسبوقة
-
فرنسا.. هجوم سيبراني يشل البريد
-
مصر.. أول تعليق للحكومة على أنباء النقص الحاد لأدوية الإنفلونزا بالبلاد
-
"رويترز": الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع فوق نيجيريا
-
قيادة أركان الجيش السوري تأمر بوقف استهداف مصادر نيران قوات "قسد"
-
3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة
-
رسالة نارية من الأزهر إلى إيطاليا بشأن القضية الفلسطينية