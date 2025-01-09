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سوريا تطالب بانسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها مؤخرا

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 09-01-2025 01:52 ص
الوكيل الإخباري- طالب السفير السوري الجديد لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي دخلتها مؤخرا في بلاده.اضافة اعلان


جاء ذلك في أول كلمة يلقيها الضحاك، أمام مجلس الأمن منذ تعيينه بمنصبه من قبل الإدارة السورية الجديدة، التي تشكلت عقب إسقاط نظام الأسد.   
 
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