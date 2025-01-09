سوريا تطالب بانسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها مؤخرا

جاء ذلك في أول كلمة يلقيها الضحاك، أمام مجلس الأمن منذ تعيينه بمنصبه من قبل الإدارة السورية الجديدة، التي تشكلت عقب إسقاط نظام الأسد.
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