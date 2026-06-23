سوريا تعلن إلقاء القبض على "أبو علاء جوية" - صورة

وحسب الوزارة، أظهر سجل الموقوف تورطه في انتهاكات جسيمة، أبرزها تزعم مجموعات نفذت اعتقالات تعسفية تسببت في زجّ العديد من المدنيين في المعتقلات، إضافة إلى إعداد ورفع تقارير أمنية كيدية، فضلاً عن تورطه في عمليات ابتزاز مالي واسعة طالت مواطنين سوريين.
وأضاف البيان: "تستمر التحقيقات مع الموقوف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل".
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