الثلاثاء 2026-06-23 01:15 ص

سوريا تعلن إلقاء القبض على "أبو علاء جوية" - صورة

سوريا تعلن إلقاء القبض على "أبو علاء جوية" - صورة
سوريا تعلن إلقاء القبض على "أبو علاء جوية" - صورة
 
الثلاثاء، 23-06-2026 12:36 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها تمكنت من توقيف المساعد أول في أجهزة مخابرات النظام السابق، أسامة محمود حمودة، الملقب بـ"أبو علاء جوية"، إثر إحباط محاولة هروبه إلى خارج البلاد.اضافة اعلان


وحسب الوزارة، أظهر سجل الموقوف تورطه في انتهاكات جسيمة، أبرزها تزعم مجموعات نفذت اعتقالات تعسفية تسببت في زجّ العديد من المدنيين في المعتقلات، إضافة إلى إعداد ورفع تقارير أمنية كيدية، فضلاً عن تورطه في عمليات ابتزاز مالي واسعة طالت مواطنين سوريين.

وأضاف البيان: "تستمر التحقيقات مع الموقوف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل".



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