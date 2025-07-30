الأربعاء 2025-07-30 11:40 م
 

سوريا تعود إلى منظومة الاتصالات العالمية

سوريا تعود إلى منظومة الاتصالات العالمية
سوريا تعود إلى منظومة الاتصالات العالمية
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:03 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، اليوم الأربعاء، من العاصمة الأردنية عمّان، عودة سوريا إلى منظومة الاتصالات العالمية، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات.اضافة اعلان


وجاء هذا الإعلان على هامش زيارة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، المهندس عبد السلام هيكل، والوفد المرافق له إلى المملكة، حيث تُمهّد هذه الخطوة لانخراط سوريا مجددًا في فعاليات رابطة GSMA العالمية المعنية بالاتصالات الخلوية.

كما تتيح لسوريا الاستفادة من جميع خدمات GSMA، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، وبرامج بناء القدرات، والاستفادة من خدمات الجمعية، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات السورية للارتباط بشبكة GSMA والاستفادة من المزايا المقدمة.
 
 
gnews

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