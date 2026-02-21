سوريا تعيّن مبعوثا رئاسيا لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية تكليف العميد زياد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتحقيق الاندماج.

