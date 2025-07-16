سوريا تغلق الممر الجوي الجنوبي مؤقتاً حرصاً على السلامة الجوية

05:19 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن إغلاق مؤقت للممر الجوي الجنوبي، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان السلامة الجوية في ظل التطورات الميدانية الأخيرة. اضافة اعلان





ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل شن غارات جوية على مواقع داخل الأراضي السورية، حيث أفادت تقارير باستهداف مناطق حساسة، من بينها محيط قصر الرئاسة ومبنى هيئة الأركان في العاصمة دمشق.



وكالات