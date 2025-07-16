الأربعاء 2025-07-16 05:51 م
 

سوريا تغلق الممر الجوي الجنوبي مؤقتاً حرصاً على السلامة الجوية

العلم السوري
العلم السوري
 
الأربعاء، 16-07-2025 05:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن إغلاق مؤقت للممر الجوي الجنوبي، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان السلامة الجوية في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل شن غارات جوية على مواقع داخل الأراضي السورية، حيث أفادت تقارير باستهداف مناطق حساسة، من بينها محيط قصر الرئاسة ومبنى هيئة الأركان في العاصمة دمشق.

وكالات
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ذهب

اقتصاد محلي فرصة للمقبلين على الزواج .. انخفاض على أسعار الذهب محلياً

ل

أخبار محلية وفد عسكري باكستاني يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

العلم السوري

عربي ودولي سوريا تغلق الممر الجوي الجنوبي مؤقتاً حرصاً على السلامة الجوية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل واندلاع مواجهات

ع

أخبار محلية نقابة الصحفيين توافق على تقديم منحة دراسية كاملة و10 منح جزئية لدرجة الماجستير

ن

أخبار محلية "المستشفيات الخاصة" تناقش تطبيق نظام الفوترة الوطني

جانب من الاجتماع

أخبار محلية البلديات على طريق التحديث .. خطط مستقبلية لتعزيز التنمية والخدمات

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يحذر من إقدام إسرائيل على استئناف المشروع الاستيطاني "E1"



 
 





الأكثر مشاهدة