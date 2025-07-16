سوريا تغلق الممر الجوي الجنوبي مؤقتاً حرصاً على السلامة الجوية

ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل شن غارات جوية على مواقع داخل الأراضي السورية، حيث أفادت تقارير باستهداف مناطق حساسة، من بينها محيط قصر الرئاسة ومبنى هيئة الأركان في العاصمة دمشق.
وكالات
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