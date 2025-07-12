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سوريا تغلق معبرًا مع تركيا بسبب اقتراب الحرائق من الحدود

الحرائق لا تزال مستمرة
الحرائق لا تزال مستمرة
 
السبت، 12-07-2025 01:13 م
الوكيل الإخباري- أعلنت سوريا، السبت، إغلاق معبر كسب مع تركيا مؤقتًا، وذلك بسبب الحرائق المندلعة في جبال الساحل واقترابها من المنطقة الحدودية.اضافة اعلان


وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، في تغريدة على صفحته بمنصة "إكس":"تنويه لأهلنا المسافرين عبر معبر كسب الحدودي، نُحيطكم علمًا بأنه تم إغلاق معبر كسب من الجانب التركي مؤقتًا، وذلك بسبب الحرائق المندلعة في جبال الساحل واقترابها من المنطقة الحدودية".

تعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري على ثلاثة محاور أساسية لمواجهة انتشار النار في غابات ريف اللاذقية الشمالي، وهي: برج زاهية، وغابات الفرنلق، ومنطقة نبع المر قرب مدينة كسب، وهي المحاور الأصعب في العمل بسبب كثافة الغابات، ووعورة التضاريس، والانتشار الكبير للألغام ومخلفات الحرب.

وكشف الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، عن "صعوبات كبيرة على الأرض في مواجهة حرائق غابات اللاذقية بسبب شدة الرياح التي أدت إلى تجدد اشتعال النيران وانتقال شرر النار لمسافات بعيدة تتجاوز خطوط القطع الناري، ووجود ألغام وتضاريس المنطقة شديدة الوعورة".

وأضاف أن "قوة الرياح أدت أمس الجمعة، إلى تجدد انتشار الحرائق وتوسعها رغم تمكن الفرق من وقف امتداد النيران، وخاصة على محور نبع المر قرب كسب، وهو من أصعب المحاور التي تواجه فيها الفرق انتشار النيران".

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرق الإطفاء السورية والتركية والأردنية والفرق الداعمة من المؤسسات تتوزع على عشرات النقاط في هذا المحور الممتد من قسطل معاف باتجاه مدينة كسب، وتقوم بعمليات وقف تمدد انتشار النيران، وإنشاء خطوط نار عازلة بالآليات الثقيلة، ومتابعة عمليات التبريد للمواقع التي تم إخمادها، ومراقبة المواقع التي تم تبريدها.

ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 150 فريقًا من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، إضافة إلى فرق من المؤسسات والوزارات وفرق تطوعية، مدعومين بـ300 لِيّة إطفاء، وعشرات ليات الدعم اللوجستي، إضافة لمعدات هندسية ثقيلة تُستخدم لتقسيم الغابات إلى قطاعات يمكن الوصول إليها وفتح الطرق أمام فرق الإطفاء.

كما تشارك في العمليات فرق إطفاء برية من تركيا والأردن، وفي الجانب الجوي تساهم 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان في تنفيذ عمليات الإخماد الجوي، في إطار تنسيق مشترك لمواجهة الكارثة.

سكاي نيوز
 
 
gnews

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