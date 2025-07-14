سوريا تقرر تأجيل امتحان الثانوية العامة في السويداء اليوم

وقالت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": “حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة، وكوادرنا التعليمية التي تبقى دوماً في مقدمة الأولويات، ونظراً للأحداث المؤسفة التي تشهدها محافظة السويداء، قررت الوزارة تأجيل امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي المقرر يوم غد الإثنين الواقع في الـ 14 من تموز 2025، وذلك في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقاً”.
وأكدت الوزارة أن باقي الامتحانات في المحافظة ستُستكمَل وفق البرامج المعلن عنها مسبقاً دون أي تعديل، مشددة على التزامها الكامل بتأمين بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.
وبحسب الوكالة فإن قوات الأمن الداخلي تنتشر على الحدود الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق السويداء.
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