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سوريا تقرر تأجيل امتحان الثانوية العامة في السويداء اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية تأجيل امتحان مادة التربية الدينية للشهادة الثانوية العامة المقرر الإثنين، في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقاً، في الوقت الذي تحدث التلفزيون السوري عن 80 قتيلا ومصابا على الأقل بينهم طفلان جراء الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في السويداء.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": “حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة، وكوادرنا التعليمية التي تبقى دوماً في مقدمة الأولويات، ونظراً للأحداث المؤسفة التي تشهدها محافظة السويداء، قررت الوزارة تأجيل امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي المقرر يوم غد الإثنين الواقع في الـ 14 من تموز 2025، وذلك في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقاً”.

وأكدت الوزارة أن باقي الامتحانات في المحافظة ستُستكمَل وفق البرامج المعلن عنها مسبقاً دون أي تعديل، مشددة على التزامها الكامل بتأمين بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.

وبحسب الوكالة فإن قوات الأمن الداخلي تنتشر على الحدود الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق السويداء.
 
 
gnews

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