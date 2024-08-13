سوريا تكشف حصيلة أضرار الزلزال

10:53 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 65 إصابة خفيفة إلى متوسطة ثلاث منها بحاجة إلى تدخل جراحي دون تسجيل أي حالة وفاة جراء الهزة الأرضية التي ضربت شرق مدينة حماة وسط سورية قبل منتصف ليل أمس.



ونقلت وكالة الأنباء السورية " سانا " عن بيان للوزارة قوله إن الإصابات ناجمة عن حالات هلع وتدافع وسقوط وتلقت جميعها الخدمات الطبية اللازمة.