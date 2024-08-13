سوريا تكشف حصيلة أضرار الزلزال

ونقلت وكالة الأنباء السورية " سانا " عن بيان للوزارة قوله إن الإصابات ناجمة عن حالات هلع وتدافع وسقوط وتلقت جميعها الخدمات الطبية اللازمة.
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