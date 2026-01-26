الإثنين 2026-01-26 10:42 ص

سوريا.. تنظيم قسد يخرق وقف النار والجيش يدرس خياراته للرد

مسيرات انتحارية
مسيرات انتحارية
 
الإثنين، 26-01-2026 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب عدة أشخاص جراء استهداف تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مواقع للجيش السوري ومنازل في منطقتي عين العرب وناحية صرين بمسيّرات انتحارية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا).اضافة اعلان


وبينت (سانا) أن تنظيم قسد استهدف بأكثر من 25 مسيرة انتحارية من نوع FPV.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن هذا التصعيد من قبل تنظيم قسد أدى أيضاً إلى تدمير 4 آليات للجيش.

وأشارت هيئة العمليات إلى أن التنظيم استهدف أيضاً طريق M4 والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.

وأكدت هيئة العمليات أن الجيش السوري يدرس خياراته الميدانية حالياً، رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره وسيقوم بما يلزم.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت السبت، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش السوري لمدة 15 يوماً، دعماً للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش الإرهابي من سجون قسد إلى العراق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات الفيفا يسلط الضوء على السلامي ... والأردن يواجه الكبار في كأس العالم 2026

ت

فلسطين إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح بعد استكمال البحث عن جثمان آخر محتجز

جويل مردينيان

فن ومشاهير الموت يفجع الاعلامية اللبنانية جويل مردينيان

أمريكاً ترسل تحذيراً عاجلاً للعراق

عربي ودولي أمريكاً ترسل تحذيراً عاجلاً للعراق

كيف تفيد الشوكولا الداكنة الصحة؟ الشوكولا الداكنة غنية بالفلافونويدات، وهي نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في النباتات. وتقول جودسون: "تساعد هذه المركبات على حماية خلايا الجسم من الالتهابات والتلف ال

طب وصحة أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟

أرشيفية

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة طفلة في غزة وخان يونس

أسعار الذهب تحلق محلياً من جديد بارتفاع صاروخي

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق محلياً من جديد بارتفاع صاروخي

عادات صباحية تساعدك على الشعور بالرضا.. تعرف على ابرزها

طب وصحة عادات صباحية تساعدك على الشعور بالرضا.. تعرف عليها



 






الأكثر مشاهدة