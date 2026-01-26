سوريا.. تنظيم قسد يخرق وقف النار والجيش يدرس خياراته للرد

09:55 ص

الوكيل الإخباري- أصيب عدة أشخاص جراء استهداف تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مواقع للجيش السوري ومنازل في منطقتي عين العرب وناحية صرين بمسيّرات انتحارية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا).





وبينت (سانا) أن تنظيم قسد استهدف بأكثر من 25 مسيرة انتحارية من نوع FPV.



وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن هذا التصعيد من قبل تنظيم قسد أدى أيضاً إلى تدمير 4 آليات للجيش.



وأشارت هيئة العمليات إلى أن التنظيم استهدف أيضاً طريق M4 والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.



وأكدت هيئة العمليات أن الجيش السوري يدرس خياراته الميدانية حالياً، رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره وسيقوم بما يلزم.



وكانت وزارة الدفاع أعلنت السبت، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش السوري لمدة 15 يوماً، دعماً للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش الإرهابي من سجون قسد إلى العراق.

