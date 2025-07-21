سوريا تنفي إغلاق مطار دمشق الدولي وتؤكد استمرار العمل بشكل طبيعي

الوكيل الإخباري- نفت الهيئة العامة للطيران المدني السوري بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق مطار دمشق الدولي، مؤكدة أن المطار يعمل بشكل طبيعي كما هو معتاد .

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وقال معاون رئيس الهيئة أمجد نخّال إن الرحلات المجدولة تنفذ دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل، وأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي.