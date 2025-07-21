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سوريا تنفي إغلاق مطار دمشق الدولي وتؤكد استمرار العمل بشكل طبيعي

مطار دمشق الدولي
مطار دمشق الدولي
 
الإثنين، 21-07-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-   نفت الهيئة العامة للطيران المدني السوري بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق مطار دمشق الدولي، مؤكدة أن المطار يعمل بشكل طبيعي كما هو معتاد .

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 وقال معاون رئيس الهيئة أمجد نخّال إن الرحلات المجدولة تنفذ دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل، وأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي.


وأوضح نخّال أن المطار استقبل الأحد 28 رحلة قادمة من عدة وجهات، ويستعد اليوم لاستقبال 29 رحلة أخرى.

 

 
 
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