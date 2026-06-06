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سوريا .. توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي

سوريا .. توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي
سوريا .. توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي
 
السبت، 06-06-2026 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   توغلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم السبت في عدد من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت منازل السوريين.

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ودخلت قوة مؤلفة من أربع آليات عسكرية بعد منتصف الليل إلى مزرعة أبو مذراة غرب قرية صيدا الجولان، حيث داهمت أحد المنازل واعتقلت مواطناً سورياً، قبل أن تقتاده إلى داخل الأراضي المحتلة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

وفي سياق متصل، توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عسكرية صباح اليوم في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش عدد من منازل المواطنين السوريين داخل القرية، قبل أن تنسحب من المنطقة.

ويأتي هذا التوغل بعد أيام من عملية مماثلة شهدتها مزرعة عين القاضي في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية إلى المنطقة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل قبل انسحابها.

 
 


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