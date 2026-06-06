سوريا .. توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي

الوكيل الإخباري- توغلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم السبت في عدد من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت منازل السوريين.





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