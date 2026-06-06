سوريا .. توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي

وفي سياق متصل، توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عسكرية صباح اليوم في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش عدد من منازل المواطنين السوريين داخل القرية، قبل أن تنسحب من المنطقة.
ويأتي هذا التوغل بعد أيام من عملية مماثلة شهدتها مزرعة عين القاضي في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية إلى المنطقة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل قبل انسحابها.
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