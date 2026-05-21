سوريا .. توقيف مسؤول سابق على صلة بسجن صيدنايا

سجن صيدنايا في سوريا
الخميس، 21-05-2026 10:16 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص السورية، الأربعاء، إلقاء القبض على أحد السجانين السابقين في سجن صيدنايا سيئ السمعة، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" السورية الرسمية.اضافة اعلان


ولم تكشف المصادر الأمنية عن هوية السجان المعتقل أو مكان توقيفه، مكتفية بالإشارة إلى أن عملية الاعتقال جاءت ضمن إجراءات أمنية متواصلة لملاحقة المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بالسجن.

ويُعد سجن صيدنايا واحداً من أكثر السجون إثارة للجدل في سوريا، بعدما ارتبط اسمه على مدى سنوات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات احتجاز وتعذيب بحق آلاف المعتقلين، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

ويقع سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق، وتحول بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024 إلى موقع مفتوح أمام عائلات المفقودين والجهات الحقوقية، وسط مساعٍ للكشف عن مصير آلاف المعتقلين الذين اختفوا داخله خلال السنوات الماضية.
 
 


المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

تجربة الأردن في الذكاء الاصطناعي التعليمي تتصدر النقاش في لندن

