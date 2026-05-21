سوريا .. توقيف مسؤول سابق على صلة بسجن صيدنايا

ولم تكشف المصادر الأمنية عن هوية السجان المعتقل أو مكان توقيفه، مكتفية بالإشارة إلى أن عملية الاعتقال جاءت ضمن إجراءات أمنية متواصلة لملاحقة المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بالسجن.
ويُعد سجن صيدنايا واحداً من أكثر السجون إثارة للجدل في سوريا، بعدما ارتبط اسمه على مدى سنوات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات احتجاز وتعذيب بحق آلاف المعتقلين، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
ويقع سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق، وتحول بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024 إلى موقع مفتوح أمام عائلات المفقودين والجهات الحقوقية، وسط مساعٍ للكشف عن مصير آلاف المعتقلين الذين اختفوا داخله خلال السنوات الماضية.
