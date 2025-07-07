سوريا.. توقيف وزير تربية سابق في حكومة النظام المخلوع

وأوضحت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن الاعتقال جاء على خلفية اتهام طباع بالتورط في قضايا فساد ورشى، ضمن شبكة واسعة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حجم الشبكة أو المتورطين الآخرين فيها.
يذكر أن دارم طباع تسلم منصب وزير التربية في حكومة النظام السوري المخلوع عام 2020، وأثار حينذاك ضجة كبيرة لأنه يحمل شهادة دكتوراه في الطب البيطري.
وشغل عدة مناصب أبرزها معاون وزير التربية السابق (عماد العزب)، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، وعميداً لجامعة حماة، كما أن له العديد من المؤلفات في الصحة العامة والكتب الجامعية.
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