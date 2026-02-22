الأحد 2026-02-22 02:58 م

سوريا .. جريمة بشعة يتعرض لها صحفي داخل منزله

الصحفي السوري علاء محمد رحمه الله
الصحفي السوري علاء محمد رحمه الله
 
الأحد، 22-02-2026 01:20 م
الوكيل الإخباري-   عُثر صباح اليوم على الصحفي علاء محمد مقتولًا بطلقة في الرأس داخل منزله في قرية نيني بريف القرداحة، وهو أحد أعضاء فريق السلم الأهلي في اللاذقية.اضافة اعلان


ويعرف الصحفي محمد بكونه مختصًا في الإعلام الرياضي ومن أكثر المهتمين بنادي جبلة الساحلي، ولكنه مع التطورات الكبيرة التي شهدتها سوريا إثر وصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق وقيام حكومة جديدة غير مساره الإعلامي باتجاه السياسة، وصار أحد أعضاء فريق السلم الأهلي في اللاذقية.

كان يخرج عبر قناته على "يوتيوب" بفيديوهات يومية يشرح فيها واقع الحياة السياسية والمعيشية والاجتماعية في سوريا وما اتصل بها من شؤون إقليمية ودولية.

وسبق للسلطات السورية أن قامت قبل عدة أشهر باعتقال محمد على خلفية فيديوهاته التي كان ينتقد فيها أداء الحكومة واتهامها بالتقصير في ترميم الفجوة الاجتماعية بين المكونات الطائفية والمذهبية في الساحل السوري، لكن اعتقاله لم يستمر أكثر من يوم، خرج بعدها ليتحدث عن عدم تعرضه للمضايقات خلال الاحتجاز واستمر على نفس النهج من النقد الذي كان يصفه بأنه بناء ويهدف إلى معالجة الأخطاء ضمن إطار المنظومة السياسية الحاكمة نفسها.

وكان آخر ظهور للصحفي علاء محمد من خلال بث مباشر على قناته في "يوتيوب" قبل مقتله بأربع ساعات، تحدث فيه عما حصل في درعا من اشتباكات وفلتان أمني وارتباط ملفها بدول إقليمية، كما تناول الاشتباكات التي حصلت في كل من دير الزور ودمشق.

كما تحدث محمد في بثه الأخير عن واقع الحكومة التي قال بأنها ستمضي وسيحتاج الأمر إلى الكثير من الوقت حتى تتمكن من تشكيل ما سماه بـ"شبه جيش وطني"، مشيرًا إلى وجود طرفين ينضمان إلى وزارة الدفاع في كل مدينة، مع تأكيده بأن أحد الطرفين يعمل لأجندات خاصة أو لأجندات خارجية.

وتساءل محمد عما تحقق بعد 14 شهرًا من وصول السلطة الحالية إلى الحكم، ليجيب مباشرة: "أعتقد لا شيء".

وختم الصحفي الراحل بثه بالقول إن ترامب، في تصريحاته الأخيرة حين قال: "وضعت هذا الرئيس" (يعني الرئيس أحمد الشرع)، إنما يجيب على الأمريكيين في الداخل، المعارضين لوجود هذا الرئيس.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

أخبار محلية الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

أخبار محلية إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

أخبار محلية إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

منوعات الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

عربي ودولي تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

منوعات حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي

فلسطين 614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي



 






الأكثر مشاهدة