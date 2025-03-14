 
الجمعة 2025-03-14 02:47 ص
 




            

        








    

        

        

            سوريا.. جريمة مروعة في قرية النقيب بمنطقة طرطوس
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                عناصر في الأمن السوري
            
                

                    عناصر في الأمن السوري
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        01:39 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  كشفت وسائل إعلام سورية عن جريمة مروعة شهدتها قرية النقيب بمنطقة طرطوس قبل ظهر اليوم الخميس، امرأة وابنتها.
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وأوضحت صحيفة "الوطن" السورية أن الجريمة أسفرت عن ومقتل امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، وابنتها الشابة (30 عاما)، فيما أصيب ابنها الشاب (28 عاما) بطلق ناري.

ونقلت "الوطن" عن مصدر رسمي في البلدة أنه "بسبب خلافات عائلية، قام المواطن "ه.ع" بإطلاق الرصاص من بندقية على زوجة أخيه وابنها وابنتها في منزلهم بالقرية وفر هاربا".

وأفاد مصدر طبي لـ"الوطن" بأنه تم "إسعافهم إلى المشفى الوطني، لتفارق المرأة وابنتها الحياة، فيما لا يزال الشاب في العناية المركزة".

من جهتها، حضرت شرطة منطقة "طرطوس" فور إعلامها بالجريمة إلى المكان، فيما تتابع تحقيقاتها لكشف كل الملابسات وإلقاء القبض على القاتل.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            سوريا.. جريمة مروعة في قرية النقيب بمنطقة طرطوس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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