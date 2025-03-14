سوريا.. جريمة مروعة في قرية النقيب بمنطقة طرطوس

ونقلت "الوطن" عن مصدر رسمي في البلدة أنه "بسبب خلافات عائلية، قام المواطن "ه.ع" بإطلاق الرصاص من بندقية على زوجة أخيه وابنها وابنتها في منزلهم بالقرية وفر هاربا".
وأفاد مصدر طبي لـ"الوطن" بأنه تم "إسعافهم إلى المشفى الوطني، لتفارق المرأة وابنتها الحياة، فيما لا يزال الشاب في العناية المركزة".
من جهتها، حضرت شرطة منطقة "طرطوس" فور إعلامها بالجريمة إلى المكان، فيما تتابع تحقيقاتها لكشف كل الملابسات وإلقاء القبض على القاتل.
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