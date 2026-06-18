سوريا .. حريق ضخم يلتهم مساحات زراعية غرب محافظة دير الزور

وأفادت التقارير بأن ألسنة اللهب التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وسط محاولات يائسة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة.
وذكرت التقارير أنه لم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الحريق أو حجم الخسائر الناجمة عنه.
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