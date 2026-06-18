الخميس 2026-06-18 03:48 ص

سوريا .. حريق ضخم يلتهم مساحات زراعية غرب محافظة دير الزور

سوريا .. حريق ضخم يلتهم مساحات زراعية غرب محافظة دير الزور
سوريا .. حريق ضخم يلتهم مساحات زراعية غرب محافظة دير الزور
 
الخميس، 18-06-2026 03:14 ص
الوكيل الإخباري-   قالت تقارير إن حريقاً كبيراً اندلع في أرض زراعية في بلدة المسرب بريف دير الزور الغربي، وسط اندفاع الأهالي لإخماد الحريق بوسائل بسيطة.اضافة اعلان


وأفادت التقارير بأن ألسنة اللهب التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وسط محاولات يائسة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة.

وذكرت التقارير أنه لم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الحريق أو حجم الخسائر الناجمة عنه.
 
 


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