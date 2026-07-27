سوريا .. رصاص بشبهة طائفية يقتل أما أمام طفلها ويصيبه بجروح بليغة في حمص

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الوكيل الإخباري- في حادثة جديدة تندرج ضمن سياق التصعيد الطائفي، أفادت مصادر أهلية في مدينة حمص السورية بوقوع جريمة قتل مروعة ليلة أمس في حي وادي الذهب استهدفت سيدة وطفلها من الطائفة العلوية. اضافة اعلان





وأسفر الاستهداف عن مقتل الأم وإصابة طفلها بجروح خطيرة في حادثة جديدة تثير المخاوف بشأن عمليات الانتقام التي تستهدف المدنيين في حمص.



ووفقا للمصادر فقد أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار من سلاح مزود بكاتم صوت على سيدة في العقد الرابع من العمر وطفلها البالغ 13 عاما أثناء عودتهما إلى منزلهما في شارع 10، بمنطقة بيت الطويل في حي وادي الذهب.



وسبق هذه الجريمة بأقل من عشرة أيام جريمة قتل أخرى راح ضحيتها سيدة وطفلاها أثناء تواجدهم على شرفة منزلهم في حي السبيل بمدينة حمص في جريمة حملت خلفيات طائفية أيضا وسط مطالبات أهلية بكشف ملابسات هذه الجرائم وتقديم المتورطين فيها للعدالة.









