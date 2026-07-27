سوريا .. رصاص بشبهة طائفية يقتل أما أمام طفلها ويصيبه بجروح بليغة في حمص

وأسفر الاستهداف عن مقتل الأم وإصابة طفلها بجروح خطيرة في حادثة جديدة تثير المخاوف بشأن عمليات الانتقام التي تستهدف المدنيين في حمص.
ووفقا للمصادر فقد أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار من سلاح مزود بكاتم صوت على سيدة في العقد الرابع من العمر وطفلها البالغ 13 عاما أثناء عودتهما إلى منزلهما في شارع 10، بمنطقة بيت الطويل في حي وادي الذهب.
وسبق هذه الجريمة بأقل من عشرة أيام جريمة قتل أخرى راح ضحيتها سيدة وطفلاها أثناء تواجدهم على شرفة منزلهم في حي السبيل بمدينة حمص في جريمة حملت خلفيات طائفية أيضا وسط مطالبات أهلية بكشف ملابسات هذه الجرائم وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: سأبحث مع ترامب عدة قضايا وعلى رأسها إيران
-
5 قتلى بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا
-
5 قتلى بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا
-
روسيا تعلن استهداف سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف الأوكراني
-
الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض
-
تأجيل رحلة نتنياهو إلى واشنطن والسبب غير واضح
-
إيران: الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عُمان بشأن مضيق هرمز
-
إيران تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على "التدخل" في شؤونها