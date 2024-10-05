سوريا.. صدور أمر إداري بإنهاء استدعاء ضباط الاحتياط

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من تاريخ 1/11/2024 م.
وجاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ما يلي:
ينهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1/11/2024 م لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/10/2024م ضمنا.
ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/11/2024م لكل من يتم خمس سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/10/2024م ضمنا.
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