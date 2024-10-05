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سوريا.. صدور أمر إداري بإنهاء استدعاء ضباط الاحتياط

علم سوريا
علم سوريا
السبت، 05-10-2024 01:15 م

الوكيل الإخباري- أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم السبت، أمرا إداريا يتعلق باستدعاء ضباط الاحتياط وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين.

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من تاريخ 1/11/2024 م.

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وجاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة  ما يلي:


ينهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1/11/2024 م لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/10/2024م ضمنا.


ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/11/2024م لكل من يتم خمس سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/10/2024م ضمنا.

 

RT

 
gnews

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